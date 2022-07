Stephanie Dana: desportos radicais são para ela

Paraquedista, mergulhadora, surfista, pugilista… Stephanie Dana não esconde a paixão pelos desportos radicais desde o liceu. Foi também lá que conheceu o futuro marido Tyler Austins, jogador de beisebol pelos japoneses do Yokohama Baystars. Certo é que a modelo não perdeu um pingo de sensualidade, como revelam as produções fotográficas em que é protagonista. E, como mulher de ação que é, viu de rajada todos os filmes da saga ‘Missão: Impossível’ de Tom Cruise. "Quase que me dá vontade de ir treinar karaté para a garagem", gracejou a beldade no Instagram.