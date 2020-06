'Striptease' ou nu integral: adepta do Chelsea faz promessa

Já devem estar a esfregar as mãos os adeptos do Chelsea e os amantes do futebol em geral. Jessica Lopes prometeu fazer um ‘striptease’ no Instagram se os blues ganharem ao Aston Villa no reinício da liga inglesa. Recorde-se que a modelo brasileira, que participou o ano passado no concurso Miss BumBum do Reino Unido, é conhecida pelo seu fervor pelo clube londrino. E, se o Chelsea ganhar a Liga dos Campeões esta temporada, Jessica Lopes promete um nu integral!