Surfista portuguesa vai dar vida a um novo modelo da Barbie

A jovem surfista portuguesa Teresa Bonvalot vai dar vida a um modelo da boneca mais famosa do Mundo, a Barbie. A antiga campeã europeia júnior foi uma das desportistas escolhidas pela Mattel, empresa que criou a Barbie, para ser uma das personalidades desportivas que vão ter a sua própria boneca a partir deste ano.





Esta é uma campanha que visa celebrar o dia internacional da mulher. Teresa junta-se a nomes como o da velocista britânica Dina Asher-Smith, da futebolista francesa Amandine Henry ou da nadadora paralímpica Sumeyye Boyaci nas celebridades desportivas que ganharão uma boneca a partir do próximo domingo, quando se celebra o dia internacional da mulher.A notícia está a ser divulgada no Reino Unido, em virtude da presença de Asher-Smith nesta lista, uma vez que se trata de uma multi campeã de atletismo e uma das melhores velocistas mundiais da atualidade. Dessa forma, já existem algumas imagens da boneca da atleta britânica, embora ainda não existam imagens no caso da surfista portuguesa.Esta não é a primeira vez que uma surfista ganha uma Barbie própria, pois no passado também a brasileira Maya Gabeira ganhou um lugar neste projeto, aquando da celebração dos 60 anos da boneca mais famosa do Mundo. Esta tem sido uma prática comum da Mattel no presente, sendo que visa inspirar o sexo feminino através de role-models da sociedade.