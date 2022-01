Tamara Gorro e Ezequiel Garay separam-se

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Tamara Gorro anunciou esta segunda-feira ter-se separado de Ezequiel Garay. Num longo vídeo publicado no Instagram, a apresentadora e influencer sublinhou que o casal se vai "separar, mas não divorciar" e agradeceu ao ex-jogador do Benfica e Valencia pelos 12 anos de relação.Tamara explicou que esta não é uma decisão de agora e que há meses vivem juntos "sem ser um casal". "Digo sempre que não somos um casal perfeito, mas chega um momento que estagnas como casal e tens duas opções: ou continuar e terminar com um desgaste que não tem solução, ou continuar porque há amor. Decidimos descansar com a fé e a esperança de continuarmos juntos", disse no vídeo no qual não conseguiu esconder as lágrimas.