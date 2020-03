Tatuador grava tributo a Kobe Bryant

Vanessa Bryant ficou maravilhada com a homenagem que esta semana foi feita ao marido e à filha, mortos a 26 de janeiro num acidente de helicóptero.





Steve Butcher, um renomado tatuador californiano, gravou na perna de um cliente as caras do basquetebolista Kobe Bryant e da filha Gianna com um realismo impressionante.A adornar os retratos estão igualmente as camisolas que o Black Mamba vestiu nos seus jogos na NBA, rodeadas por borboletas.