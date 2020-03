Iker Casillas rebuscou por estes dias o baú em busca de lembranças de uma carreira ímpar.





Ontem, o ex-guardião do FC Porto partilhou no Instagram uma fotografia, com Luís Figo no meio de vários colegas da equipa de iniciados do Real Madrid."Nessa altura ainda não sabia por quem iria assinar para ir para Espanha", escreveu Casillas. "Acabou por decidir-se pelo Barcelona".O ex-internacional português respondeu-lhe de imediato: "Craque, até senti dificuldades em reconhecer-te. Belos momentos."