O popular ator Dwayne Johnson é, atualmente, o mais bem pago de Hollywood e quer ocupar o lugar deixado vago por Daniel Craig como protagonista de James Bond. The Rock garantiu em entrevista à ‘Esquire’ que quer vestir o fato do agente secreto mais famoso do mundo. Resta esperar se Sua Majestade está em sintonia com o antigo lutador de wrestling.