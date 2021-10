Sai amanhã com o Correio da Manhã o documentário ‘Charlie is My Darling’, integrado na ‘The Rolling Stones Colection’. O filme segue durante dois dias a vida do grupo na digressão que fizeram à Irlanda em 1966. Cada CD da coleção de 25 álbuns de estúdio e cinco ao vivo custa 9,95 euros, a que se somam dois DVDs (12,95 euros).