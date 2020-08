Theo Hernández aprende a pintar Zoe Cristofoli

Está cada vez mais intensa a relação entre Theo Hernández e Zoe Cristofoli, a confirmar os vários mexericos que rodearam a aproximação de ambos. O casal optou por Ibiza para gozar uns intensos dias de verão, e a escolha parece ter sido a mais acertada, apesar do aumento do número de infetados por coronavírus em Espanha. O defesa do AC Milan terá tempo mais do que suficiente para a aprender a pintar a tatuadíssima italiana, mas o espaço livre na pele da modelo é cada vez mais reduzido.