Tom Brady retirou-se da NFL há poucas semanas, mas não é por isso que ficou sentado no sofá. Ao lado da companheira e modelo Gisele Bundchen, a lenda do futebol americano embarcou para a Costa Rica, no período de férias que normalmente passa no país. O casal, que está prestes a festejar 13 anos de casamento, foi visto a passear de mãos dadas numa praia.