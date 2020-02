Esta quinta-feira, Tom Brady publicou um retrato, onde se vê um vulto a sair de um estádio. De imediato começaram as especulações nas redes sociais sobre o significado da fotografia. Será que o quarterback irá transferir-se dos New England Patriots para outra equipa da liga de futebol americano ou pendurar as chuteiras, como a modelo Gisele Bündchen, mãe dos seus dois filhos, anda a pedir há anos?