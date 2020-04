Tom Brady e os problemas no casamento com Gisele Bündchen: «Ela não estava satisfeita»

A relação de Tom Brady e Gisele Bündchen não tem sido tão cor de rosa como à primeira vista podia parecer. O agora jogador dos Tampa Bay Buccaneers e a antiga supermodelo formam um dos casais mais mediáticos do mundo, mas a história de amor que parecia idílica também passou pelos seus problemas.





Numa entrevista ao programa de Howard Stern o antigo quarterback dos New England Patriots contou que no final da época passada teve uma conversa com a mulher que não terminou da melhor maneira. "Disse-lhe que me deixasse participar nas minhas atividades empresariais e ao mesmo tempo levar a cabo os meus treinos. Ouviu-me, ficou ali sentada e perguntou: 'E quando vais fazer coisas em casa? Quando é que vais levar as crianças à escola?'""Disse-me que essa era também uma grande parte do nosso casamento, da qual eu tinha que gostar, atividades nas quais tinha que participar porque ela também tinha os seus objetivos e os seus próprios sonhos", prosseguiu Brady.O quarterback, para muitos um dos melhores da história, contou que as coisas já não estavam bem há algum tempo. "Há dois anos a Gisele não estava satisfeita com o nosso casamento. Precisava de uma mudança. Disse-me ainda que se a situação funcionava para mim, não funcionava para ela. E, às vezes, numa relação encontras-te num ponto em que tudo funciona para ti, mas o importante é que a relação funcione para os dois."Brady contou ainda que Gisele lhe escreveu uma carta explicando o motivo por que não estava feliz com o casamento. "Guardo-a porque me lembra que as coisas mudam e evoluem com o passar do tempo. É muito fácil que os homens se centrem nas suas carreiras, mas é importante tomar decisões familiares."Tom Brady e Gisele Bündchen estão juntos há mais de uma década e têm três filhos.