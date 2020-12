Tom Cruise revoltado a rodar filme devido a covid-19: «Não voltem a fazer essa merda»

Um áudio divulgado esta semana revela o ator norte-americano Tom Cruise a criticar a equipa de filmagem do novo capítulo da saga Missão Impossível por não estarem a manter a distância física necessária. O filme está a ser rodado no Reino Unido no contexto da pandemia de covid-19.





Alguns dos elementos da equipa de produção terão quebrado as distâncias de segurança e Tom Cruise ficou furioso, deixando claro que tal não podia voltar a acontecer. "Se fizerem isso outra vez, estão lixados", gritou o ator, citado pelo The Sun. "E se alguém nesta equipa o faz, é o fim - e tu e tu também. E tu, não voltes a fazer essa merda."O áudio, obtido pelo jornal britânico, mostra o ator enraivecido e a ameaçar despedir dois membros da equipa por ignorarem as medidas de segurança. "Não quero voltar a ver este género de coisas, não há desculpas", disse o ator."A única razão pela qual voltaram a fazer filmes em Hollywood somos nós", continua, referindo-se ao facto de o novo capítulo da saga ter sido dos primeiros filmes a serem produzidos no contexto de pandemia. "Estamos a criar milhares de empregos, seus idiotas. É isso. Sem desculpas. Podem dizê-lo às pessoas que estão a perder a merda das casas porque a nossa indústria está parada. Não vamos suspender esta merda de filme. Entendido?"O novo "Missão Impossível", sétimo filme da saga, tem sido filmado em vários países europeus, como a Itália, a Noruega e o Reino Unido, tendo a estreia marcada para o outono de 2021.