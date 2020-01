O ex-jogador do Benfica, que atualmente joga pelo Boca Juniors, aproveitou os dias de folga para um fim de semana em família em Paris repleto de diversão. Nas redes sociais, o craque tem partilhado várias fotografias na companhia da mulher, Magali Aravena, e dos dois filhos em comum do casal que se mostram encantados com a cidade. "Um dia lindo na Disneyland", escreveu Salvio na legenda da imagem.