Katia Aveiro respondeu a um seguidor que lhe perguntou o que mais a tira do sério. "O que me irrita: trânsito, esperar por pessoas não pontuais, ficar com fome, gente que se faz de burra a achar que como gelados com a testa, gente inconveniente e chata, que venham a minha casa sem avisar depois das 22 horas", partilhou a irmã de Cristiano Ronaldo, sem papas na língua.