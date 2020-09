Treinador de beisebol acusado de roubar contas do Twitter

Uma pequena vingança fez Rocco Mossuto, quando foi despedido da equipa de beisebol da Saint Xavier University de Chicago. O treinador está acusado de ter ‘roubado’ as palavras-passe do Twitter de todos os jogadores. Se essa questão já assume uma gravidade maior, imagine-se agora que Mossuto usou as contas para insultar a universidade como se fossem ‘tweets’ dos atletas. O processo já entrou num tribunal da cidade ventosa do estado do Illinois.