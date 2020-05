Bárbara Norton de Matos tem aproveitado os tempos de quarentena para treinar e os resultados estão à vista. Sozinha ou até com o acompanhamento online do antigo companheiro, Ricardo Areias, que é personal trainer, a atriz mostra-se empenhada em estar na sua melhor forma. E nas imagens que partilha no Instagram não deixa margem para dúvidas de que está a conseguir. Os seguidores não lhe poupam elogios.