Tributo a Kobe Bryant em forma de Lamborghini

A morte de Kobe Bryant, a 26 de janeiro, continua a ser motivo para as mais diversas homenagens. Agora foi Joe Carbonara, um fanático do basquetebol e de supercarros, a prestar tributo ao antigo jogador dos Los Angeles Lakers. A tela foi, nem mais, nem menos, do que um Lamborghini Huracán. A carroçaria foi revestido com uma capa vinílica com as cores da equipa, e fotografias do jogador e da filha Gianna. Para o comprar, basta desembolsar 157.500 euros!