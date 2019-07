Tsitsipas vai a loja do Benfica e não resiste: «Admitam, eles mereceram ganhar»

Admit it, they were awesome and deserved to win. pic.twitter.com/AkRR9AOWmW — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) July 26, 2019

Stefanos Tsitsipas encontra-se novamente em Portugal - depois de cá ter estado em maio no Estoril Open - e, pouco depois de aterrar, ainda no Aeroporto Humberto Delgado, passou pela loja do Benfica, clube por quem nutre simpatia. E aproveitou para deixar uma 'bicada' aos detratores das águias."Admitam, eles foram fantásticos e mereceram ganhar", disse o tenista grego no Twitter, pouco depois de anunciar a sua presença em Lisboa na mesma rede social.Recorde-se que Tsitsipas conheceu o compatriota Andreas Samaris durante a competição de ténis portuguesa e recebeu uma camisola do Benfica das mãos do médio, tornando-se benfiquista. "Agora sou benfiquista. Adorei conhecer o Andreas, pareceu-me uma pessoa muito interessante e disse-me que era meu fã. Eu adoro futebol, não sigo a Liga portuguesa mas agora terei de começar a fazê-lo", confessou na altura o jovem tenista, de 20 anos.