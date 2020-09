Um apicultor chamado... David Beckham

O antigo craque inglês descobriu uma nova paixão durante o período de isolamento social por causa do novo coronavírus. Beckham estará a criar a sua própria empresa de apicultura. “Começou como um simples ‘hobby’ para passar o tempo, mas agora está obcecado. Tem todas as ferramentas e determinação para construir uma grande colmeia”, disse uma fonte ao ‘The Sun’. Se se concretizar, o mel de Beckham junta-se a outras marcas do ex-jogador, de roupas, perfume e bebidas alcoólicas.