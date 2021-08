Quer ter uma noite única com Gerard Piqué? Basta tornar-se-se sócio do FC Andorra! O convite faz parte da campanha de assinaturas do clube de que o jogador do Barcelona é presidente. Mas se pensa que jantará apenas com o atleta, desanime-se porque à mesa estará também a equipa técnica e os jogadores da agremiação andorrana.