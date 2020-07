Olympia Lightning Bolt é o nome da filha de Usain Bolt, fruto da relação do recordista dos 100 e 200 metros com Kasi Bennett. A apresentação oficial da bebé aconteceu terça-feira, no dia dos 21 anos da mulher. "Ansioso pelo que o futuro trará, mas podes ter a certeza de que serei a ROCHA da família", afirmou o ex-velocista . Certo é que a filha irá perpetuar a alcunha ‘Relâmpago’ (‘Lightning’) com que Bolton é conhecido.