William Carvalho mostra-se um verdadeiro pai babado com o nascimento de Bryan há três semanas. O ex-Sporting, tão reservado no que às redes sociais diz respeito, publicou mais uma fotografia do filho trajado a rigor a fazer uma soneca retemperadora. O comentário do internacional luso? Uma fila de corações, a mostrar o quanto ama o filho. Aliás, num retrato anterior, William Carvalho já tinha feito questão de apresentá-lo a Ziggy, o novo buldogue lá de casa.