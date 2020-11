Uma beldade chamada Vanessa Sierra

As curvas da estrela de televisão Vanessa Sierra captaram a atenção do tenista Bernard Tomic. Apesar de ter ficado conhecida pela participação no programa australiano ‘Love Island’, a beldade virou as atenções para as suas redes sociais, onde não se inibe de partilhar o corpo escultural. Já soma mais de 700 mil seguidores. Uma coisa é certa: o tenista, que não joga desde março, altura em que começou a pandemia da Covid-19, parece não estar preocupado em regressar aos campos de ténis tão depressa.