Uma sereia espiritual chamada... Cuca Roseta

Cuca Roseta, mulher do preparador físico João Lapa, fez subir as temperaturas ao posar de forma sensual à beira-mar. Confiante nas suas curvas, a artista exaltou um lado mais espiritual. “À força da vida, do destino, do que às vezes não se quer mas que tem de ser. Já o universo soubera tudo antes. Já o Divino escrevera exatamente o que a alma vem fazer. E o espírito não se deve confrontar, mas seguir como um rio que corre para o mar. Na liberdade de simplesmente se entregar sem saber onde se vai morar”. A missiva mereceu elogios por parte dos fãs.