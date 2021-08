Sai amanhã com o Correio da Manhã mais um álbum da ‘The Rolling Stones Colection’. ‘Undercover’ é considerado um dos discos mais ecléticos do grupo, marcado pelo tema ‘Undercover of the Night’. Cada CD da coleção de 25 álbuns de estúdio e cinco ao vivo custa 9,95 euros, a que se somam dois DVDs (12,95 euros).