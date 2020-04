Valentin Rosier e a união perfeita entre moda e futebol

Um cuidado extremo com a imagem, que vai muito além do futebol, é a atual tendência dos futebolistas. Um dos exemplos é Valentin Rosier, que chegou ao Sporting na época passada. "O meu visual melhorou muito mas não é só porque agora vivo em Lisboa", disse o defesa francês à revista NSS, afirmando que irá reforçar a ligação à moda. Em relação ao clube leonino, Rosier explicou que a relação com os adeptos é muito diferente da que mantinha com os do Dijon. "Recebo muitos comentários no Instagram, mas respondo sempre com um sorriso.