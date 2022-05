E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Valentina Vignali voltou a inflamar as redes sociais ao mostrar a boa forma em que se encontra para enfrentar o verão. A basquetebolista italiana, que tem apostado cada vez mais numa carreira de modelo, acaba de lançar a sua primeira linha de biquínis. As reações elogiosas dos seguidores no Instagram não se fizeram esperar.