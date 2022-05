Depois de Valtteri Bottas ter conquistado o sétimo lugar no GP Miami em Fórmula 1 no domingo, nada melhor do que estar totalmente nu em perfeita comunhão com a natureza. O piloto da Alfa Romeo Ferrari escolheu as florestas e ribeiros de Aspen, no Colorado, para ganhar forças para o GP Espanha, agendado para 20 a 22 de Maio.