Vanessa Bryant, a mulher do basquetebolista Kobe Bryant, que morreu a 26 de janeiro, vítima de um acidente aéreo, anunciou que vai lançar um romance em memória do marido. A obra terá o título de ‘Gansos nunca serão cisnes’ e será escrito em parceria com Eva Clark, uma psicóloga especializada em temas desportivos.