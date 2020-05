Vanessa Rebelo está de parabéns: a mulher de Simão Sabrosa celebrou ontem 39 anos com uma fotografia em grande estilo. A imagem que publicou no Instagram, para assinalar a data, rendeu-lhe os melhores elogios. No dia anterior, a empresária editou vários retratos com os filhos com uma mensagem pungente. "Obrigada a todos os que estão dentro desta minha ‘caixinha’", destacou Vanessa Rebelo, acrescentando um sincero "Desta mamã de meninos!".