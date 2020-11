Em casa, a cumprir as medidas de confinamento impostas, Vanessa Rebelo, mulher do ex-jogador Simão Sabrosa, aproveita ao máximo os momentos de cumplicidade com os dois filhos, Rodrigo e Simão. "Ser mamã de meninos é só maravilhoso, tem sido uma viagem incrível", escreveu a decoradora nas redes sociais na legenda de uma publicação em que surge com os filhos, ao acordar.