Domingos em isolamento", comentou Vanessa Rebelo numa das mais recentes publicações no Instagram. Há 17 dias de quarentena, a companheira de Simão Sabrosa tem aproveitado os dias para divertidas brincadeiras com Simão Salvador, o filho mais novo de ambos.





A família está já a viver na nova moradia que comprou no Estoril, com a mulher do ex-jogador a assumir as rédeas da decoração. "Dividir um apartamento com crianças é complicado", explicou a decoradora na altura. "Mudámos para podermos ter um espaço exterior."