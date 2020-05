Vanessa Rebelo passa verão em casa

Apesar das restrições, Vanessa Rebelo, mulher do ex-jogador Simão Sabrosa, está decidida a aproveitar ao máximo a subida das temperaturas. Na nova mansão do casal, localizada na zona do Estoril, que dispõe de uma vasta área ao ar livre e uma piscina, a família tem desfrutado do bom tempo que se faz sentir. Nas redes sociais, a decoradora partilha fotografias capazes de fazer inveja a qualquer um. “Dias de verão em casa”, pode ler-se na legenda da fotografia que despertou de imediato a atenção dos seguidores que não pouparam nos elogios à excelente forma física de Vanessa Rebelo, que festejou recentemente o seu 39.º aniversário