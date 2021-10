Veronica Bielik saudavelmente bombástica

Seja a anunciar produtos dietéticos, seja a promover bebidas energéticas, é difícil ficar indiferente ao sorriso cativante de Veronica Bielik, e ao bombástico corpo que exibe no Instagram. Defensora de estilos de vida saudáveis, a modelo polaca faz dos ginásios uma segunda casa, nos intervalos entre viagens para os lugares mais paradisíacos do nosso planeta. Esta semana escolheu a floresta da Amazónia, no Brasil, para mostrar toda a sua sensualidade.