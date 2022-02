Veronika Rajek: beleza natural e verdadeira

Veronika Rajek queixa-se de que é alvo de ataques nas redes sociais por críticos que não acreditam na sua beleza natural. E, no entanto, tudo é verdadeiro, como a modelo eslovaca sublinha. Para provar que o seu corpo era natural, Rajek até fez um exame aos seios e partilhou os resultados com os fãs no Instagram mas, mesmo assim, nada feito. “Ninguém acompanha a dedicação, a disciplina e as horas que passo no ginásio a cuidar de mim”, queixa-se a beldade.