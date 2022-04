Victoria Chirino ambiciosa

Uma praia sempre por perto é o desejo mais ambicionado por Victoria Chirino. Adepta dos desportos de mar, a modelo americana tem encantado os seus seguidores no Instagram com as suas poses ultrassensuais. Seja em biquíni, seja em ‘lingerie’, os elogios dos internautas são unânimes face à beleza que irradia. E, agora que o calor começa a apertar, é mais uma oportunidade para mostrar as suas qualidades físicas em elaboradas produções fotográficas.