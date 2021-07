Victoria Lace combativa

“É preciso coragem em seres tu própria num mundo em que te dizem constantemente que não és boa o suficiente”. Não podiam ser mais acertadas as palavras que Victoria Lace escreveu no Instagram. Cabeleireira de profissão, e modelo de ‘fitness’ nas horas vagas, tem derrubado as muitas ‘paredes’ que lhe são erguidas na vida. E aproveita para passar palavras de incentivo a outras mulheres que sentem que não lhes é dado o devido valor. “Sintam-se bonitas e tenham confiança”, acrescentou a beldade.