Vídeo íntimo de Wanda Nara volta a dar que falar

Nos últimos anos, a companheira de Mauro Icardi, Wanda Nara, de 33 anos, transformou-se numa temida representante de jogadores, uma respeitada comentadora televisiva e uma celebridade nas redes sociais. Entre os muitos comentários há alguns menos corretos. A mulher do jogador do Paris Saint-Germain teve de meter um seguidor na ordem. O homem recordava o vídeo íntimo gravado em 2008, antes do relacionamento com Icardi: “E quem haveria de dizer que por um sexo oral você chegaria onde está agora?” Wanda foi diplomata na resposta: “Por um? Faço-o todas as noites. Porque não experimentas a minha sorte, bebé?”