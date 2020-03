Viktoria Varga e o pequeno-almoço na intimidade

Os seguidores da companheira de Graziano Pellè, que joga pelos chineses do Shandong Luneng Taishan, foram este fim de semana brindados com uma fotografia muito sensual. "Breakfast at Viky’s" ("pequeno-almoço em casa da Viky"), comentou a modelo italiana, num jogo de palavras com o clássico ‘Breakfast at Tiffany’s’ (‘Boneca de Luxo’), protagonizado por Audrey Hepburn. As reações dos seus seguidores no Instagram não se fizeram esperar, com quase 20 mil ‘gostos’ a celebrarem o retrato.