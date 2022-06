Villas-Boas já entrou no espírito do São João com dedicatória... ao FC Porto

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre´ Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

André Villas-Boas, antigo treinador do FC Porto, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para celebrar as festas de São João na cidade do Porto. O técnico de 44 anos, que recentemente anunciou ser candidato à presidência do FC Porto para 2024, utilizou a sua página do Instagram para desejar um "Bom São João a todos", com três quadras e uma dedicatória ao clube da cidade Invicta.