Virgínia Mihajlovic criticada nas redes sociais

Grávida, a filha do treinador Sinisa Mihajlovic foi criticada por alguns seguidores por dizer que estava à procura de pijamas bonitos para a altura do parto. Comentários como: “Tu vais dar à luz, não vais para a semana da Moda de Milão”. Ao qual Virgínia respondeu que fazia parte dela vestir pijamas bonitos mesmo ficando em casa. “Para dar à luz tenho que me tratar mal ou posso fazer o que quero?”, escreveu, acrescentando ainda que ia ignorar quaisquer comentários que remetessem para este tipo de assunto novamente.