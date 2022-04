E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É hoje apresentado às 18h00, no Palácio Foz em Lisboa, o livro ‘Breve Tratado das Virtudes Desportivas’. No lançamento, Gonçalo M. Tavares, Inês Espada Vieira e Manuel Sérgio irão conversar com Alexandre Palma e João Eleutério, sobre os objetivos que os coordenadores deste projecto quiseram alcançar.