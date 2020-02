Não é só da participação num reality show que vive a noiva do pugilista Deontay Wilder. Telli aproveitou a fama para criar o grupo de apoio a crianças Boxing Wags Association. "O Mundo precisa de mulheres fortes", disse Telli, citada pelo ‘The Sun’. "O objetivo da BWA é ter uma aliança de mulheres numa rede que esteja totalmente comprometida com as mudanças das comunidades vizinhas."