Wanda Nara: 'Bomba' a banhos na piscina

A mulher do jogador Mauro Icardi continua a ‘aquecer’ as redes sociais. A beldade argentina de 33 anos voltou a mostrar as curvas numa pose ousada com um novo fato de banho. A cor escolhida foi o vermelho e, sentada na piscina, deixou mais uma vez os fãs de boca aberta. “Vista maravilhosa”, escreveu na legenda da imagem, em que se pode ver a paisagem lá fora. “Mulher de sonho”, “Maravilhosa”, “Hot mamma”, reagiram os fãs, que não resistem às imagens sensuais.