Wanda Nara compara-se a leoa: "desconfia de outras fêmeas" e decide "se os machos ficam ou não"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanda nara (@wanda_nara) Estas palavras têm sido consideradas como um aviso às mulheres que tentam aproximar-se de Mauro Icardi.Recorde-se que o jogador teve um relacionamento fugaz com uma atriz argentina, que por pouco não causou o fim do seu casamento com Wanda Nara.

Depois da crise por que passou o seu casamento com Mauro Icardi, Wanda Nara deixou uma mensagem nas redes sociais que muitos já dizem tratar-se de um aviso. A modelo e influencer argentina aproveitou a sua passagem por Milão para tecer considerações sobre o mundo animal, comparando-se a uma leoa."Se eu fosse um animal sem dúvida seria uma mãe leoa. As leoas são muito territoriais. Têm muito desenvolvido o instinto protetor e de vigilância. Por isso tendem a desconfiar de outras fêmeas e são elas que decidem se os machos ficam ou não", escreveu a mulher do avançado do PSG."As leoas são das mães mais dedicadas em todo o reino animal. As leoas realizam e tomam as decisões da manada", acrescentou.