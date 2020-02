A mulher do avançado argentino Icardi escreveu uma declaração emotiva para assinalar o 27.º aniversário do jogador do Paris Saint-Germain. "Parabéns, meu amor. Por muitos mais sonhos juntos. Amo-te infinitamente e cada dia mais estou orgulhosa do pai e do grande marido que és", disse Wanda Nara no Instagram.