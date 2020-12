Casada com o jogador argentino Mauro Icardi – do qual é também agente –, Wanda Nara está a passar alguns dias na Argentina com a família e surpreendeu os seguidores completamente despida em cima de um belo cavalo. Com 33 anos, Wanda foi fotografada pela objetiva de Chris Beliera para revelar toda a sua sensualidade, a fazer lembrar Bo Derek em ‘Bolero’.