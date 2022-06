O mediático casal argentino tem incendiado as redes com as fotografias tiradas durante as suas férias em África. O avançado do PSG e a companheira já passaram por vários países daquele continente e têm documentado passo a passo o tempo de descanso. Desta feita, Wanda mostrou-se a relaxar na praia com um biquíni amarelo que originou vários elogios por parte dos internautas.