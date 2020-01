A companheira do jogador Mauro Icardi causou furor pelas ruas de Paris, onde esteve a desfrutar de uns dias com o craque do Paris Saint-Germain. Com um cenário de fundo encantador, perto da Torre Eiffel, a argentina exibiu as curvas numa fotografia onde surge apenas com um casaco a cobrir o corpo. Ao mesmo tempo, aproveitou para mostrar uma tatuagem. "Voando com asas quebradas", escreveu Wanda na legenda da publicação.